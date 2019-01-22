Алиханов останется в колонии до августа 2019 года

Верховный суд Карелии отказался изменить Девлету Алиханову наказание с реального заключения в колонии на ограничение свободы.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда, согласно которому оставшийся срок наказания – до августа 2019 года известный политик и предприниматель Девлет Алиханов проведет в колонии.

В Верховном суде Карелии накануне рассматривалась апелляция Девлета Алиханова на решение Сегежского районного суда, который в октябре прошлого года отказал ему в изменении неотбытого срока наказания с реального заключения в колонии на ограничение свободы.

Отказ в районном суде мотивировали тем, что Алиханов в колонии получил дисциплинарное взыскание за то, что дважды купил в магазине и передал другому осужденному две пачки сигарет.

Как заявили на заседании Верховного суда защитники Алиханова, в ИК-7 это обычная практика: осужденные покупают в магазине бытовую химию, сигареты, и никого за это не наказывают.

"Я действительно купил эти сигареты и отдал другому осужденному, потому что он ходил по территории и собирал бычки. Взамен я ничего не просил, просто пожалел его и посоветовал бросить курить", - признался Алиханов.

Кроме этого, свои возражения высказала потерпевшая сторона, а именно – администрация Петрозаводского городского округа. Как пояснили адвокаты, мэрия прислала в суд два противоречащих друг другу ответа. В первом, более раннем, за подписью начальника аппарата Стариковой, указывалось, что материальных претензий к Алиханову не имеется. Во втором, за подписью заместителя главы Иванова (сейчас он уже не работает в мэрии) – что администрация возражает против того, чтобы изменить ему реальное заключение в колонии на ограничение свободы. Суд принял во внимание именно второе письмо.

Отметим, что решением Сегежского районного суда Алиханова отказались выпустить из колонии, несмотря на то, что он даже будучи не согласен с приговором суда, полностью погасил якобы нанесенный ущерб администрации Петрозаводского городского округа и добровольно, без исполнительного производства, оплатил штраф.

В итоге Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда. В качестве аргумента был отклонен даже тот факт, что Президиум Верховного суда России 5 декабря 2018 года полностью оправдал Алиханова, а 28 декабря отменил собственное решение, сославшись на нарушение процедурных моментов, но не на суть дела.

Как прозвучало на заседании Верховного суда Карелии, срок отбытия наказания у Девлета Алиханова заканчивается 5 августа 2019 года (после пересчета срока, отбытого им в СИЗО, как день за полтора в связи с принятием нового закона).

Ему осталось находиться в колонии ровно полгода. Верховный суд Карелии мог отпустить его домой, заменив неотбытый срок наказания на более мягкий – ограничение свободы (человек может находиться дома, передвигаться по городу). Однако, судья Геннадий Савастьянов не пошел на этот шаг.

"Этим решением вы показываете, что закон у нас не работает. Полгода пройдут незаметно. Я выдержу", - сказал Алиханов в последнем слове.