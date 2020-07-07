Алиментщик из Карелии лишился накопленных в банках процентов

Мужчина накопил крупные долги по алиментам, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Карелии от алиментных обязательств не уклонялся, каждый месяц платежи производились из его установленных доходов.
Мама ребенка обратилась к приставам с просьбой проверить наличие в банках процентов от вкладов.
В итоге у должника обнаружили дополнительный заработок – проценты на депозитных, ссудных и других расчетных счетах.
Суммы оказались крупными – более 100 тысяч рублей каждая.
Эти деньги у мужчины изъяли для погашения долгов по алиментам.
Ранее в Петрозаводске алиментщик не смог поздравить маму с днем рождения из-за слежки приставов.
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