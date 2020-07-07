890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарку "подмяло" под грузовик в Петрозаводске 2
Сегодня 15:51
Молодой темноволосый мужчина выехал из Петрозаводска в Прионежье и пропал 1
Сегодня 08:05
Глава Карелии: "Очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов" 6
Сегодня 10:22
Центр паллиативной медицинской помощи открылся в Карелии (ФОТО)
Сегодня 10:27

Алиментщик из Карелии лишился накопленных в банках процентов

Новости. Общество
18:20, 07 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
Загрузка...

Мужчина накопил крупные долги по алиментам, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Карелии от алиментных обязательств не уклонялся, каждый месяц платежи производились из его установленных доходов.

Мама ребенка обратилась к приставам с просьбой проверить наличие в банках процентов от вкладов.

В итоге у должника обнаружили дополнительный заработок – проценты на  депозитных, ссудных и других расчетных счетах.

Суммы оказались крупными – более 100 тысяч рублей каждая.

Эти деньги у мужчины изъяли для погашения долгов по алиментам.

Ранее в Петрозаводске алиментщик не смог поздравить маму с днем рождения из-за слежки приставов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
Сегодня 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»