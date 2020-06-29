В Петрозаводске алиментщик не смог поздравить маму с днем рождения из-за слежки приставов

Житель Карелии задолжал более 1 млн рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина в течение долгого времени скрывался от приставов. Он был объявлен в розыск.

Практически два года не было никакой информации о том, где алиментщик может проживать. Из родственников у него осталась мать, которая категорически отказывалась предоставлять информацию о сыне и не шла на контакт с разыскниками.

Сведения о матери были тщательно изучены. Приставы наблюдали за домом женщины в районе Перевалки в ее день рождения. Наблюдение было выставлено ранним утром и около 15.00 мужчину задержали. Он пытался убежать, но не смог из-за слабой физической формы и состояния алкогольного опьянения.

Должника привлекли к административной ответственности.

Ранее приставы "подкараулили" алиментщика на собеседовании в Петрозаводске.