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Приставы "подкараулили" алиментщика на собеседовании в Петрозаводске

Новости. Общество
14:48, 29 Мая 2020
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев
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Житель Петрозаводска задолжал за содержание ребенка около 500 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Кроме того, у мужчины имелись долги по кредитным и налоговым платежам. Общий долг составил около одного миллиона рублей.

Официально должник нигде не работал. Позже выяснилось, что горожанин пытался трудоустроиться в крупную строительную фирму и уже предоставил резюме. Приставы связались с руководством компании, чтобы "поймать" нарушителя.

Петрозаводчанина пригласили на собеседование. Он был неприятно удивлен, когда увидел судебных приставов.

Выяснилось, что у должника было много неоплаченных штрафов за правонарушения, в том числе совершенным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Жителя Карелии передали работникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, которыми он тоже разыскивался с сентября 2019 года.

Ранее нерадивый отец предстал перед судом в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-05-29 15:18:11
Что за вранье? Какое собеседование, если приставы не принимают никого в помещении службы? Или эта новость прошлого года?
Гость
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