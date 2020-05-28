Приставы "подкараулили" алиментщика на собеседовании в Петрозаводске

Житель Петрозаводска задолжал за содержание ребенка около 500 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Кроме того, у мужчины имелись долги по кредитным и налоговым платежам. Общий долг составил около одного миллиона рублей.
Официально должник нигде не работал. Позже выяснилось, что горожанин пытался трудоустроиться в крупную строительную фирму и уже предоставил резюме. Приставы связались с руководством компании, чтобы "поймать" нарушителя.
Петрозаводчанина пригласили на собеседование. Он был неприятно удивлен, когда увидел судебных приставов.
Выяснилось, что у должника было много неоплаченных штрафов за правонарушения, в том числе совершенным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Жителя Карелии передали работникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, которыми он тоже разыскивался с сентября 2019 года.
Ранее нерадивый отец предстал перед судом в Карелии.
Комментарии