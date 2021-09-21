Алиментщик в Петрозаводске погасил долг, чтобы получить хорошую работу

Перспектива трудоустройства смотивировала должника на погашение всей суммы задолженности, сообщили в УФССП Карелии.

В Петрозаводске алиментщик задолжал своему ребенку 350 тысяч рублей.

Приставы сообщили, что петрозаводчанин от уплаты алиментов не уклонялся, пока имел работу, производил отчисления регулярно.

Затем должник потерял работу и не мог трудоустроиться, состоял на учете в Центре занятости Петрозаводска, при этом алименты продолжал выплачивать самостоятельно, но нерегулярно и не в полном объеме, в связи с чем сформировалась задолженность.

Потерявший работу петрозаводчанин не унывал и активно искал варианты трудоустройства. И успешно пройдя собеседование в хорошей организации, у него появилась перспектива получить хорошую работу.

Должник принял решение погасить всю сумму долга, избежав возможных проблем с работодателем. Экс-супруга отозвала исполнительный документ без исполнения и между сторонами было найдено компромиссное решение-договоренность о выплате алиментов должником напрямую, на расчетный счет мамы ребенка.