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Новости. Общество
16:10, 30 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Буценко

Алиментщики Карелии лишились более 37 млн рублей

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Судебные приставы изъяли у алиментщиков в Карелии более 37 млн рублей за первые 4 месяца этого года.

"За первый квартал судебными приставами-исполнителями в результате принудительного взыскания взыскано более 37 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если говорить в процентном выражении, сумма увеличена практически на 70%", - сказал руководитель ведомства Олег Гончаров на пресс-конференции в Петрозаводске.

В справочной информации указана точная сумма, взысканных с карельских алиментщиков денежных средств за первый квартал текущего года, - 37 млн 799 тыс. рублей, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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