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Алиментщику из Карелии придется почти год отрабатывать долг

Новости. Общество
13:35, 11 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Житель Пудожа повторно осужден за неуплату алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.

 

Установлено, что житель Пудожа, обязанный по решению суда платить алименты на содержание своего 14-летнего сына, уклонялся от их уплаты в период с октября 2019 года по январь 2020 года. Общая задолженность по алиментам составила более 350 тысяч рублей.

В апреле 2019 года он уже был осужден за аналогичное преступление в отношении того же ребенка и приговорен к исправительным работам.

В связи с тем, что наказание по предыдущему приговору частично не отбыто, по совокупности приговоров суд назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что накопившие долгов по 1 миллиону алиментщики в Карелии пойдут под суд.

 

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