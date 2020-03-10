"Алиса в Стране чудес" помогает мошенникам красть деньги с банковских карт

Мошенники разработали новую преступную схему под названием "Белый кролик", по которой жертве предлагают пройти опрос на одном из брендированных сайтов, а затем крадут деньги с банковской карты.

Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Как объяснил Бусаргин, новая мошенническая схема начала активно применяться мошенниками во второй половине 2019 года. Она получила свое название по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", так как каждый отдельный ее этап не представляется жертве подозрительным и заставляет ее следовать за "белым кроликом".

Куда это приводит, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".