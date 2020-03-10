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"Алиса в Стране чудес" помогает мошенникам красть деньги с банковских карт

Новости. Общество
08:57, 11 Марта 2020
фото: кадр из фильма "Алиса в Стране чудес" (реж. Тим Бертон)
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Мошенники разработали новую преступную схему под названием "Белый кролик", по которой жертве предлагают пройти опрос на одном из брендированных сайтов, а затем крадут деньги с банковской карты.

Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Как объяснил Бусаргин, новая мошенническая схема начала активно применяться мошенниками во второй половине 2019 года. Она получила свое название по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", так как каждый отдельный ее этап не представляется жертве подозрительным и заставляет ее следовать за "белым кроликом".

Куда это приводит, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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