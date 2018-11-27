Алкоголь хотят продавать с 21 года

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Минздрав представит законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года в ближайшие месяцы.
Законопроект о запрете продажи алкоголя гражданам моложе 21 года будет представлен на общественное обсуждение в ближайшие несколько месяцев, сообщил журналистам замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Замминистра добавил, что предложение о повышении возраста, с которого разрешается покупать алкоголь, целесообразна.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелия".
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