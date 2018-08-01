Алла Пугачёва с семьей уехала в Европу получать вид на жительство, сообщают СМИ

Часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах, странах с почти полным отсутствием налогов.

Не так давно эстрадная певица Алла Пугачёва жаловалась на состояние здоровья, сетуя на возраст. Примадонне было тяжко передвигаться и дышать, и она решила уехать из России. Поклонники привыкли, что лето Алла Борисовна проводит за пределами России, но теперь, вероятно, встал вопрос о переезде на неопределённый срок, сообщает "Дни.ру" со ссылкой на источник из окружения артистки.

Примадонна уже успела насладиться солнечной Сардинией, а потом за дозой морского воздуха отправилась на Кипр. Сейчас же Алла Борисовна в Европе вместе с семьёй, где, по словам источника в окружении её семьи, собирается приобрести жильё и получить вид на жительство.

"И Максим и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица взяла детей" – сказал собеседник издания.

Также он заявил, что часть сбережений Алла Борисовна хранит в европейских банках и всевозможных офшорах, поэтому ей понадобится определённое время для распоряжения о наследниках, претендующих на её трудовые накопления.