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Новости. Общество
19:10, 20 Марта 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС, архив

Аллу Пугачеву предложили поместить на сторублёвую купюру

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Почему на российских деньгах не печатают звезд?

Радиожурналист Сева Новгородцев в недавнем эфире на BBC назвал Примадонну "женским архетипом России" и предположил, что ее портрет хорошо бы смотрелся на российских деньгах, пишет "Узнай все".

"Она может оказаться на купюре в сто или тысячу рублей. Потому что это глубоко русская женщина, которая многообразна по своей природе. Алла Пугачева может быть деликатной, нежной и скромной, а может громкой, напористой и хамоватой", — прокомментировал Новгородцев.

Неизвестно, правда, как бы называлась сторублёвая или тысячная купюра с Примадонной на ней. Может быть, по аналогии с "Катенькой" царских времен, на которых располагался портрет императрицы Екатерины II, такая банкнота называлась бы "Аллочкой". Или традиция помещать на купюры культовых и знаковых для России личностей пока на нашей родине как-то не прижилась. В Советском Союзе на деньгах, конечно, был Владимир Ленин, но с распадом СССР было принято решение сделать дизайн рублей более нейтральным — печатать на них важные достопримечательности из разных городов страны.

Впрочем, в личной практике Аллы Пугачевой есть опыт создания и запуска в оборот собственной валюты — правда, детской, и только в пределах ее собственной вокальной школы.

Опосредованным образом был увековечен на новых деньгах только Илья Лагутенко, лидер и фронтмен группы "Мумий Тролль". Конечно, не он сам, но его родной Владивосток попал на новую купюру в 2000 рублей. Внимание на сходство названия главного хита Лагутенко и банкноты обратил шоумен Иван Ургант, который на одном из эфиров вручил музыканту "Владивосток — две тыщи".

Uznayvse,ru отмечает, что недавняя инициатива с присвоением аэропортам РФ имен великих деятелей разных областей не имела большого успеха. Так, в родном городе Егора Летова, Омске, попытки назвать аэропорт его именем не увенчались успехом еще на стадии голосования. А в Калининграде, бывшем Кенигсберге, так же не случилось выбрать имя его уроженца Иммануила Канта.

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