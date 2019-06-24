Алжирцев-"студентов" поймали на границе в Карелии

Мужчины хотели незаконно пересечь границу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Карелии.

Сотрудниками пограничного управления были выявлены два гражданина Алжира, которые направлялись в пограничной зоне в районе п. Калаамо Сортавальского района, в сторону государственной границы РФ.



Иностранцы прибыли в приграничный район Республики Карелия на такси, пропуска в пограничную зону не имели. Цель своего прибытия в указанный приграничный район граждане Алжира объяснить не смогли.



Заявленной целью прибытия иностранцев в Россию являлась учеба в одном из учебных учреждений нашей страны, однако иностранцы, в действительности, нигде не учились и не планировали этого делать в будущем.



Мужчин оштрафовали. Решается вопрос о выдворении их за пределы РФ.