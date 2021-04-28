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Аналитики назвали самые нелюбимые обязанности по дому россиян

Новости. Общество
21:30, 28 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Squirrel_photos
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Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон.

Об этом заявили 40% участников исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберУслуги», передает РИА Новости.

В опросе в апреле этого года приняли участие более 2,3 тысячи россиян из всех округов России. Из них 46% заявили, что хотели бы делегировать обязанности по дому другим людям.

«Чаще всего жители России хотели бы избавиться от хлопот, связанных с мытьем окон — это отметили 40% опрошенных. 37% респондентов с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36% доверили бы мастерам ремонт. Треть участников исследования (33%) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды», — показало исследование.

Глажку и раскладывание одежды по местам хотели бы делегировать 27% опрошенных. Еще 23% жителей России с удовольствием отказались бы от мелкого бытового ремонта, 14% утомились помогать детям с уроками, а 13% передали бы другому уход за пожилыми родственниками.

Почти треть жителей России (32%) тратят на домашние дела более 9 часов в неделю, выяснили исследователи. Пятой части опрошенных (21%) достаточно 1-3 часов на хлопоты по дому, а 26% респондентов — от 3 до 6 часов. Еще 18% участников исследования отметили, что домашние обязанности занимают у них от 6 до 9 часов в неделю.

Только 3% респондентов указали, что все домашние дела за них делают другие люди.

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