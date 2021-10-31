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Аналитики зафиксировали рекордное за 10 лет подорожание завтрака

Новости. Общество
19:56, 31 Октября 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos

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Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, выросла за последние годы до максимума.

Так, с начала 2021-го фьючерсные цены на пшеницу повысились на 20%, сахар подорожал на 26%, а кофе — на 56%, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

«Индекс завтрака», который составляет Financial Times (FT), поднялся до максимального за десять лет значения на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров, сообщает издание.

В частности, он отслеживает стоимость продуктов, из которых состоит стандартный завтрак: кофе, молоко, сахар, пшеница, овес и апельсиновый сок. С 2019 года фьючерсные цены на них поднялись в среднем на 63%, а с лета текущего года рост стоимости ускорился.

Крупные транснациональные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, повышают цены на большинство продукции, чтобы компенсировать падение прибыли. Опрошенные изданием аналитики считают, что цены продолжат расти по мере увеличения расходов на сырье и транспортировку. «Высокие цены сохранятся как минимум еще на год», — полагает аналитик Rabobank Карлос Мера.

Благодаря благоприятной погоде и рекордным урожаям в 2016–2020 годах цены на продовольственные товары оставались относительно низкими, заявил аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Однако сейчас продукты дорожают из-за резкого роста спроса на фоне восстановления экономик после пандемии. «Общий мировой спрос оказался выше, чем кто-либо ожидал», — заявил он.

Обычно в последние месяцы года цены на продовольственные товары стабилизируются, но в этом году продолжают расти. На это повлияли экстремальные погодные условия в ключевых странах-производителях, пишет FT. С начала года фьючерсные цены на пшеницу выросли на 20% из-за засухи в России, Аргентине и странах Северной Америки и обильных дождей в Европе. В последний раз она дорожала до такого уровня после засухи 2012 года в США.

Цены на овес в 2021-м выросли вдвое после того, как сильная засуха в Канаде уничтожила почти половину урожая. По данным Gro Intelligence, эта страна — крупнейший в мире производитель и экспортер овса, а в текущем году урожай сократился на 44%.
На фоне засухи и заморозков в разных регионах Бразилии, крупного производителя и экспортера сахара и кофе, стоимость последних с начала года выросла на 26 и 56% соответственно. Кроме того, на ценах сказывается рост стоимости контейнерных морских перевозок.

По мнению аналитиков, даже если в следующем году погодные условия окажутся исключительно благоприятными и урожай будет рекордным, этого недостаточно, чтобы цены снизились до прежнего уровня.

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Комментарии

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интелехтуал
2021-10-31 21:14:06
Макарошки всегда в одну цену. Не голодают.
топка
2021-10-31 20:57:28
Мне пофиг.
Гость
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