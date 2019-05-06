Анастасия Волочкова сделала шпагат верхом на коне

Фотосессию на коне блондинке устроил ее возлюбленный, которого она скрывает.

Анастасия Волочкова продолжает удивлять чудесами акробатики. Королева шпагата продемонстрировала свою фирменную растяжку верхом на коне, пишет Cosmopolitan.

"Глазами любимого", – подписала кадры звезда.

Волочкова также показала видео с конной прогулки.

"Это такие невероятные эмоции! Прогулка верхом на волшебном коне подруги Юли,прекрасная погода и любовь. Это такое счастье любить и быть любимой! Проводить вместе время и радоваться жизни", – поделилась эмоциями Анастасия.