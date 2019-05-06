Анастасия Волочкова сделала шпагат верхом на коне

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Фотосессию на коне блондинке устроил ее возлюбленный, которого она скрывает.
Анастасия Волочкова продолжает удивлять чудесами акробатики. Королева шпагата продемонстрировала свою фирменную растяжку верхом на коне, пишет Cosmopolitan.
"Глазами любимого", – подписала кадры звезда.
Волочкова также показала видео с конной прогулки.
"Это такие невероятные эмоции! Прогулка верхом на волшебном коне подруги Юли,прекрасная погода и любовь. Это такое счастье любить и быть любимой! Проводить вместе время и радоваться жизни", – поделилась эмоциями Анастасия.
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