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Андрей Аршавин вручил медали футболистам из Петрозаводска

Новости. Спорт
12:52, 26 Октября 2021
фото: © НТВ

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Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин наградил воспитанников спортивной школы № 7, которые заняли третье место в северо-западной юношеской лиге.

Накануне, 25 октября, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров первого сезона Юношеской футбольной лиги Северо-Запада. В тройку лидеров пробилась и команда спортивной школы № 7 Петрозаводска, которую возглавляют тренеры Владимир Кузьмин и Александр Смирнов, рассказали в администрации города

Бронзовые медали карельским футболистам вручили президент РФС Александр Дюков и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, призер ЕВРО-2008 в составе сборной России, бывший игрок питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

В мэрии напомнили, команда юношей до 16 лет СШ-7 уверенно финишировала в сезоне третьей, уступив первое и второе место ЦПМФ «Балтика» и СШОР-5 из Калининграда. В 18 матчах команда набрала 36 очков. Карельские футболисты победили в 11 противостояниях, в трех сыграли вничью и четыре раза уступили соперникам. От второго места, которое СШ-7 занимала по итогам первого круга, петрозаводчан отделило всего одно очко.

ЮФЛ — экспериментальный проект РФС. В этом году турнир впервые проводился на Северо-Западе и на Дальнем Востоке. Для юных футболистов он стал уникальной возможностью выступать в первенстве на регулярной основе, с выездами в другие города. Соревнования соответствуют высокому уровню, сравнимому с профессиональными матчами (судейство, трансляции, пресс-конференции). Затраты команд на участие в турнире практически полностью покрывает Российский футбольный союз.

Напомним, юные футболисты из Петрозаводска познакомились с Андреем Аршавиным еще в июне. Знаменитого игрока ребята встретили на турнире в Санкт-Петербурге.

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