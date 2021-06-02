Юные футболисты из Петрозаводска познакомились с Андреем Аршавиным (ФОТО)

Воспитанники спортивной школы №7 встретили бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина на турнире в Санкт-Петербурге.

Академия «Зенит» пригласила на футбольный турнир в Санкт-Петербург команду петрозаводской спортшколы № 7. По словам родителей юных футболистов, ребятам несказанно повезло — они встретились с легендой футбола Андреем Аршавиным.

«Парням удалось не только пообщаться с легендой, но и сделать фото с ним. Пишу не ради хайпа, а для того, чтобы наши юные футболисты Карелии не теряли надежду и двигались только вперёд, ведь стать знаменитым футболистом — это далеко не мечта, а реальность», — пишет читатель «Столицы на Онего» Руслан Николаев, приславший в редакцию фото.

Напомним, Андрей Аршавин в 19 лет дебютировал в основном составе «Зенита». Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. Был капитаном сборной России с 2009 по 2012 годы. Играл за «Арсенал». В 2018 года Аршавин завершил профессиональной карьеры.