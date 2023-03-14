Военком Карелии: «Краснеть за наших ребят не приходится»

Андрей Артемьев рассказал, как служат добровольцы из Карелии в зоне СВО.

В недавнем интервью информагентству «Республика» военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о прибытии добровольцев в военкоматы, которые хотят отправиться на фронт.

Военком отметил, что с каждым из таких добровольцев заключаются контрактные обязательства, как это определено приказом Министерства обороны.

«Но стоит отметить, что после заключения контракта гражданин не отправляется сразу в район СВО. Вначале он прибывает в воинскую часть-формирователь, где проходит дополнительную подготовку, в ходе которой определяется уровень его знаний, умений, навыков. Это занимает не менее двух недель, а нередко и более. После этого доброволец-контрактник отправляется в воинскую часть, которую определяет командование, для ее доукомплектования», — рассказал Артемьев.

Рассказал военком и о настроениях военнослужащих на фронте. По его словам, карельские бойцы служат добросовестно, с честью, мужественно выполняют свой воинский долг.

«Краснеть за наших ребят не приходится. Хочу отдельно поблагодарить мам, жен, всех родных и близких, которые с пониманием и поддержкой относятся к решению своих мужчин встать на защиту Родины. Наш народ в годину испытаний всегда умел сплотиться, чтобы защитить Отечество и право самостоятельно определять судьбу Родины. Так будет и теперь», — заявил Андрей Артемьев.