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Андрей Гущин: «Главу Петрозаводска должны выбирать все горожане»

Новости. Политика
14:04, 15 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Претендент на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ Андрей Гущин выступил за возвращение прямых выборов мэра.

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, один из тех, кто лидирует в виртуальном опросе по определению кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь

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Комментарии

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Кино
2021-04-15 14:31:12
Мыслит правильно,но как бы в другом государстве такое возможно,но не здесь....
Вчера было видео подполковника ФСИН в интернете: женщина, мать троих детей, откровенно рассказывает как её незаконно уволили, про суды и.т.д. , очень удивился ,смелая....
миша
2021-04-15 14:20:16
Ну правильно сказал. Главу должны выбирать все.
David .
2021-04-15 14:29:11
миша, Иди и категорически потребуй, как таблички! :)
театральный критик
2021-04-15 14:17:03
Кого назначим, тому и будут подчиняться. Даже бывшие менты. Мы здесь власть.
zanoza
2021-04-15 15:34:10
театральный критик, ты можешь только себе стопку бояры назначить, тоже мне крутой перец выискался :)
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