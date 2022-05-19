Андрей Карпилович: Сокращений на предприятиях лесопромышленного и горнопромышленного комплексах Карелии нет

Если исторически Карелия была ориентирована на европейские рынки, то сейчас эта ситуация изменилась

Горнодобывающие и лесные предприятия Республики Карелия продолжают осуществлять производственную деятельность в прежнем режиме, несмотря на западные санкции. Налоги поступают, выполняются все социальные обязательства, нет массовых сокращений. Об этом рассказал Заместитель Премьер-министра Правительства РК — Министр природных ресурсов и экологии РК Андрей Карпилович во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем РФ».

По словам Андрея Карпиловича, лесопромышленные предприятия — это лесозаготовка, ЦБК, деревообработка — продолжают осуществлять производственную деятельность. Производство пиломатериалов — 98,8%, практически на уровне прошлого года. Лесозаготовка по сравнению с прошлым годом — 98%, то есть совсем небольшой спад. Производство мешков и бумажных сумок — это Сегежа — 127%, то есть на 30% больше, чем в прошлом году.

— Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики Карелия за январь–март 2022 года от предприятий лесопромышленного комплекса составили 1 млрд 258 млн рублей. Это 187% от прошлого года. Отрасль работает, налоги поступают. Это очень важно для республики, это очень важно для населения, ― поясняет Андрей Карпилович.

При этом министр отметил, что западные санкции в любом случае влияют на деятельность промышленной отрасли республики. Если исторически Карелия была ориентирована на европейские рынки, то сейчас эта ситуация изменилась.

― Недаром наши коллеги — например из Коми — завидовали нам, что в Карелии можно спилить сосну, и она сразу попадала на европейский рынок. То есть мы вдоль границы постоянно торговали. Сейчас мы уже смотрим на Коми, как они работают. А они работают на восточные рынки, на азиатские рынки, и у нас — точно такой же тренд.

Еще один важный вопрос — есть ли сокращения на предприятиях лесной отрасли?

Андрей Карпилович объяснил, что топ-менеджеры постоянно думают о работниках предприятий. Сокращений сейчас нет. По-прежнему работает около 13 тысяч человек. Все социальные программы выполняются, не зависимо от того, сложная ситуация или нет.

Горнопромышленный комплекс также имеет большое значение для республики. По словам министра, ситуация в этой сфере лучше, так как продукция идет на внутренний рынок, в частности на строительство дорог. Большие стройки идут в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

— Наша продукция востребована. Более того, есть успешные примеры импортозамещения. Если раньше щебень шел с украинских предприятий, то сейчас это все идет с карельских предприятий, — привел пример Андрей Карпилович.

Заместитель Премьер-министра Правительства РК — Министр природных ресурсов и экологии РК Андрей Карпилович ответил на вопросы жителей Карелии 19 мая 2022 года в прямом эфире на десяток вопросов.

Напомним, с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, отразились ли западные санкции на работе горнодобывающих и лесных предприятий, готова ли республика к пожароопасному сезону, как проходит сезон лесовосстановления и что будет с выгоревшему лесами после пожаров прошлого года.

Чтобы жители Карелии могли получить ответы на свои вопросы не только от федеральных, но и от местных экспертов, для них созданы республиканские паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере «Телеграм».