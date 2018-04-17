Андрей Редькин рассказал, как стал директором кинотеатра "Премьер"

Бывший председатель Молодежного правительства Карелии и "молодогвардеец" Андрей Редькин рассказал "Столице на Онего", как получил место директора государственного учреждения – Центра культуры "Премьер".

По словам Андрея Редькина, о том, что "Премьеру" нужен новый директор, он узнал в министерстве культуры Карелии. Решил попробовать свои силы. Его кандидатуру, отметил он, "рассматривали в общем порядке".

"Были собеседования", - отметил Редькин в разговоре со "Столицей на Онего".

При этом он затруднился сказать, сколько еще человек претендовали на то же место.

"Честно, не знаю", - сказал он.

Ранее стало известно, что приказом Минкультуры Карелии с 16 апреля новым руководителем Центра культуры "Премьер" назначен Андрей Редькин. На этом месте он сменил Екатерину Анисимову.

По словам Андрея Редькина, у него высшее образование.

"Финансовая экономика, инженер-строитель – я много где учился. И проектный менеджмент", - сказал он, отвечая на вопрос о своей специальности.

В понедельник нового руководителя представили коллективу учреждения. Сотрудники, отметил он, встретили его "положительно". Но при этом людей интересовало, ждать ли кадровых изменений. Редькин заверил, что не видит в этом смысла.

"Мы встречались с предыдущим директором, она передавала дела, рассказывала о коллективе, обо всех сотрудниках оставила очень хорошие рекомендации, это профессионалы своего дела. Поэтому не вижу смысла менять хорошо отлаженный коллектив", - рассказал он "Столице на Онего".

Отвечая на вопрос, с чего планирует начать работу на посту руководителя, Андрей сообщил:

"Есть ряд определенных задач. Мы получаем новое оборудование от Фонда кино, его нужно будет правильно смонтировать и успешно запустить".

"Есть ряд грантов, по которым также будем улучшать материально-техническую базу. Ну и общая задача – увеличение посещаемости и дохода кинотеатра", - добавил Андрей Редькин.

Репертуар кинотеатра "Премьер" с приходом нового руководителя останется прежним.

"Мы в репертуаре ограничены, потому что есть рекомендации министерства культуры, и мы должны показывать, в прокат выдавать, определенное количество российских фильмов. Естественно, будут мировые премьеры, которые во всех кинотеатрах показываются, и обязательно прокат российских лент", - сказал руководитель учреждения.