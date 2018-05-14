Андрея Малахова сняли спящим в шикарном отеле рядом с бывшей женой Джигарханяна

Андрея Малахова застукали в компании бывшей жены Армена Джигарханяна - Виталины Цымбалюк-Романовской.

Последние дни вся Россия с интересом следила за выступлением артистов на конкурсе "Евровидение". Финальную часть конкурса телеведущий Андрей Малахов смотрел в номере шикарной гостиницы, которая находится в самом центре столицы. Вместе с Малаховым шоу смотрела супруга Андрея - Наталья Шкулева и скандально известная Виталина Цымбалюк-Романовская, пишет uznayvse.

Компания расположилась на мягком диване и Шоумен, пригревшись в объятиях жены, незаметно для себя заснул. Пока телеведущий пребывал в объятиях морфея, его сфотографировали. Позже Андрей опубликовал провокационное фото на своей страничке в Инстаграм и написал в комментариях к снимку: "Когда уснул, ожидая результаты конкурса".

Поклонники артиста пришли в ужас, увидев рядом со своим кумиром Виталину.

"Малахов! Ну и как с этой … лежится? Да что ты, что Филипп опустились ниже некуда... Один в Дом2, а ты в жабье болото... Как Наташа на это смотрит? Или деньги закрывают глаза на всю грязь? Дааааа", "Мерзко и низко падаете", — пишет один из комментаторов.

"Что то сломалось в вас, Андрей! Одумайтесь и вернитесь к тому Андрею, которого мы любим и гордимся!", "Отстой Малахов, все вы там повязаны. разочаровал", "Докатился, скоро станешь таким же подлецом. Люди перестанут смотреть твои передачи", - писали возмущенные пользователи.