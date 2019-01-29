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Новости. Общество
21:30, 29 Января 2019

Андрогин представит Францию на "Евровидении"

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Блогер-андрогин Билал Хассани представит Францию на конкурсе "Евровидение-2019". В рамках шоу вокалист исполнит песню Roi.

Хассани активно занимается своей музыкальной карьерой. Так, клип на композицию Roi, с которой он выступит на "Евровидении-2019" в Израиле, набрал более 6 млн просмотров всего за три недели.

Собственный вокальный талант артист при этом сумел продемонстрировать еще два года назад – будучи участником детского песенного шоу The Voice Kids.


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Необычная внешность молодого человека сразу же вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Как рассказал журналистам сам Билал, в 2017 году он публично заявил о своей нетрадиционной ориентации и с тех пор ежедневно сталкивается с угрозами и оскорблениями в свой адрес, однако не считает нужным на них реагировать, пишет "Газета.ru".


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Билал, часто именуемый "иконой французской ЛГБТ+-молодежи", также выразил уверенность, что его успех напрямую связан с яркой индивидуальностью и позитивными посылом.


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Некоторые пользователи при этом отметили сходство Хассани со скандальным австрийский певцом Томасом Нойвиртом, выступающим под псевдонимом Кончита Вурст.

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