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Анфиса Чехова надела прозрачное боди поверх белья – смелые снимки (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
20:53, 02 Мая 2020
фото: instagram.com/achekhova
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Телеведущая превзошла саму себя – ее снимки становятся все откровеннее.

42-летняя Анфиса Чехова известна очень женственной фигурой. Телеведущая гордится своими формами и не упускает случая их продемонстрировать, пишет российский Cosmopolitan.

Звезда стала чаще, чем раньше, делиться смелыми снимками, чтобы поднять настроение поклонникам в условиях пандемии. Анфиса и сама соблюдает режим самоизоляции, а поэтому соблазнительные фотосессии служат удачным разнообразием и ее собственного досуга.

Сегодня секс-бомба превзошла саму себя. Анфиса надела красивое нижнее белье, а поверх него - прозрачное боди. На плечи теледива набросила пушистую накидку нежного белого оттенка.

Звезда сделала серию снимков так, что ее лицо почти осталось за кадром, а на первый план вышел пышный бюст и красивые бедра. В руках Чехова держала фужер с коктейлем, что добавило снимкам соблазнительности и шарма.

Подписчики экс-ведущей шоу "Секс с Анфисой Чеховой" пришли в восторг от снимков.

"Огненно, жизненно. Спасибо за стихи, Анфиса! Они особенные", "Мое любимое фото теперь!", "Мне кажется, белья стало много", "Обалдеть! Какой стих про реалии виртуальной жизни", "Безумно красиво", "Очень вкусная сексуальность!", "Все готовы тебя лайкнуть", - написали фолловеры.

"А как относится ваш сын к таким фоткам?" - поинтересовалась фанатка звезды Instagram. "Прекрасно! Ведь мама не наградила его кучей комплексов, благодаря которым он должен испытывать какие-то негативные чувства, глядя на эту фотографию", - заверила Анфиса.

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