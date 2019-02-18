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Новости. Общество
13:16, 18 Февраля 2019

Анфиса Чехова приехала в Карелию

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Светская львица Анфиса Чехова проходит лечение в клинике "Кивач".

"На детоксе вообще сложно вести красивый инстаграм. Все подруги бегают по процедурам, графики у нас разные. Фотографировать некому. Попросила официантку, выбрала ракурс, девушка так старалась, но к фотографированию нужно иметь талант. Поймать нужный свет, ракурс, угол фотографирования", - написала Анфиса Чехова.

"Обычно здесь я хожу в халате, но в этот раз, почему-то решила изменить себе. Подъем ранний, много свежего воздуха, разных процедур...и почти нет еды. Мне врач назначил отвары, именуемые Тумом, и овощные супы пюре, естественно без соли и сливок", - отметила она.

"Я сюда приехала не худеть! А чистить организм. Это обязательно делать всем и худым и пухленьким. Это как ежегодное ТО у машины. Почистить мотор, поменять масло, фильтры, проверить клапаны. Когда ешь обычную еду, детокс проходит очень тяжело, я как-то пробовала. Поэтому нужно перейти на отвары и жидкую овощную пищу", - сказала Чехова.

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На детоксе вообще сложно вести красивый инстаграм🤦🏻‍♀️ Все подруги бегают по процедурам, графики у нас разные. Фотографировать некому🥴 Попросила официатку, выбрала ракурс, девушка так старалась, но к фотографированию нужно иметь талант. Поймать нужный свет,ракурс, угол фотографирования🙈 Минут 30-ть я искала фильтр, который хоть как-то спасет положение😬 Обычно здесь я хожу в халате, но в этот раз, почему-то решила изменить себе☺️ Подъем ранний, много свежего воздуха, разных процедур...и почти нет еды. Мне врач назначил отвары, именуемые Тумом, и овощные супы пюре, естественно без соли и сливок. Предчувствуя ваши вопросы: Я сюда приехала не худеть! А чистить организм. Это обязательно делать всем и худым и пухленьким. Это как ежегодное ТО у машины. Почистить мотор, поменять масло, фильтры, проверить клапаны😂 Когда ешь обычную еду, детокс проходит очень тяжело, я как-то пробовала. Поэтому нужно перейти на отвары и жидкую овощную пищу. Мы с врачом основной упор решили сделать на антистрессовые процедуры. Так что, друзья мои, чтобы помочь мне в этом, постарайтесь в ближайшую неделю не выкладывать в свои ленты вкусной еды😂😂😂 #детокспрограмма #отвар #кивач

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

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Комментарии

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User
2019-02-18 13:42:04
Отвары, грязи, клизма - залог здорового артистизма. :)
Неравнодушный
2019-02-18 13:30:29
Нет на свете такой клиники, которая не нашла бы себе подходящего пациента.
кир
2019-02-18 13:41:52
Неравнодушный, плюсую.
кир
2019-02-18 13:24:08
Саныч, для тебя сообщили. :)
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