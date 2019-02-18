Анфиса Чехова приехала в Карелию

Светская львица Анфиса Чехова проходит лечение в клинике "Кивач".

"На детоксе вообще сложно вести красивый инстаграм. Все подруги бегают по процедурам, графики у нас разные. Фотографировать некому. Попросила официантку, выбрала ракурс, девушка так старалась, но к фотографированию нужно иметь талант. Поймать нужный свет, ракурс, угол фотографирования", - написала Анфиса Чехова.

"Обычно здесь я хожу в халате, но в этот раз, почему-то решила изменить себе. Подъем ранний, много свежего воздуха, разных процедур...и почти нет еды. Мне врач назначил отвары, именуемые Тумом, и овощные супы пюре, естественно без соли и сливок", - отметила она.

"Я сюда приехала не худеть! А чистить организм. Это обязательно делать всем и худым и пухленьким. Это как ежегодное ТО у машины. Почистить мотор, поменять масло, фильтры, проверить клапаны. Когда ешь обычную еду, детокс проходит очень тяжело, я как-то пробовала. Поэтому нужно перейти на отвары и жидкую овощную пищу", - сказала Чехова.