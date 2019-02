Анфиса Чехова приехала в Карелию

View this post on Instagram

На детоксе вообще сложно вести красивый инстаграм🤦🏻‍♀️ Все подруги бегают по процедурам, графики у нас разные. Фотографировать некому🥴 Попросила официатку, выбрала ракурс, девушка так старалась, но к фотографированию нужно иметь талант. Поймать нужный свет,ракурс, угол фотографирования🙈 Минут 30-ть я искала фильтр, который хоть как-то спасет положение😬 Обычно здесь я хожу в халате, но в этот раз, почему-то решила изменить себе☺️ Подъем ранний, много свежего воздуха, разных процедур...и почти нет еды. Мне врач назначил отвары, именуемые Тумом, и овощные супы пюре, естественно без соли и сливок. Предчувствуя ваши вопросы: Я сюда приехала не худеть! А чистить организм. Это обязательно делать всем и худым и пухленьким. Это как ежегодное ТО у машины. Почистить мотор, поменять масло, фильтры, проверить клапаны😂 Когда ешь обычную еду, детокс проходит очень тяжело, я как-то пробовала. Поэтому нужно перейти на отвары и жидкую овощную пищу. Мы с врачом основной упор решили сделать на антистрессовые процедуры. Так что, друзья мои, чтобы помочь мне в этом, постарайтесь в ближайшую неделю не выкладывать в свои ленты вкусной еды😂😂😂 #детокспрограмма #отвар #кивач