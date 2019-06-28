Анфиса Чехова выложила в Сеть фото со странным объектом на голове

На этот раз в своем Instagram звезда выложила пост, который многих удивил.

На снимке телеведущая стоит в бикини на пляже. На голову она надела странную солнцезащитную маску, пишет издание "Дни.ру".



Под постом Анфиса сначала начала рассуждать о сексуальности. Она сравнила кришнаитов и жителей арабских стран. Первые, по ее словам, считают, что вожделение передается через глаза. Поэтому женщины могут позволить себе оголить груди или пупок, но их глаза всегда должны быть потуплены вниз.



Instagram

Вторые, в свою очередь, наоборот, закрывают девушка волосы и тело, оставляя только глаза.



"А вы как считаете, что в женщине вызывает наибольшее вожделение? Ее тело в купальнике или взгляд, которым она на вас смотрит?", – поинтересовалась у подписчиков Чехова.

Затем она рассказала, что на пляже она носит маску со 100% защитой от солнца. Это связано с возможным образованием пигментации.