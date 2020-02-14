Ангелина Вовк побывала в ЗАГСе с молодым возлюбленным

Легендарная телеведущая побывала в Дворце бракосочетаний вместе с 52-летним Михаилом Куницыным.

Звезда и ее молодой друг, историк музыки и ведущих светских мероприятий, посетили Грибоедовский ЗАГС Москвы. Народная артистка России получила от бойфренда букет цветов. Она выбрала брючный наряд, ее спутник оделся в casual-стиле. Ангелину Михайловну переполняли эмоции и нахлынули воспоминания, пишет Cosmopolitan.

"Моя душа трепещет… Это знаковое место в Москве, сюда стремятся очень многие заключить союз двух влюбленных сердец. Тем более в преддверии Дня всех влюбленных! Желаем всем счастья и любви!", – отметила 77-летняя Вовк.

Куницын поделился романтическим видео вместе с ведущей. Влюбленные не стали афишировать перемены в личной жизни, но отметили ролик трогательными строчками.

"Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть – их можно почувствовать только сердцем… Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть – она омолаживает душу, делает мир ярче", – написали они на своих страницах в соцсети.