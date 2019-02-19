Ани Лорак разделась до трусов

После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу популярная певица стала все чаще появляться в откровенных нарядах.

В минувший понедельник, 18 февраля, звезда выступила с концертом в рамках шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в синем купальнике, который затем она сменила на светлое платье. Видеозапись с концерта Ани Лоракразместила на своей странице в Instagram.

"Просто невероятный вечер!", – поделилась своими впечатлениями исполнительница.

Многие пользователи жестко раскритиковали первый образ артистки. По их мнению, 40-летняя певица должна выбирать более скромные наряды, пишет издание "Дни.ру".