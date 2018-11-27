Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым

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Певица на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Сергеем Лазаревым.
На снимке Лазарев запечатлен в синем костюме, а Лорак – в черном блестящем обтягивающем комбинезоне. Сергей нежно обнял Ани за талию.
Пара получилась очень эффектной, пишут "Дни.ру".
"Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам – фото с моим дорогим другом ", – поделилась своими чистыми чувствами Ани Лорак.
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