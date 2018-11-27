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Новости. Общество
19:10, 27 Ноября 2018
фото: Instagram

Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым

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Певица на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Сергеем Лазаревым.

На снимке Лазарев запечатлен в синем костюме, а Лорак – в черном блестящем обтягивающем комбинезоне. Сергей нежно обнял Ани за талию.


Instagram

Пара получилась очень эффектной, пишут "Дни.ру".

"Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам – фото с моим дорогим другом ", – поделилась своими чистыми чувствами Ани Лорак. 

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Комментарии

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Wen Hooks
2018-11-27 19:16:21
Если это интимное фото...то я -папа Павел Иоан 3-ий...))
Гость
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