Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым

Певица на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Сергеем Лазаревым.

На снимке Лазарев запечатлен в синем костюме, а Лорак – в черном блестящем обтягивающем комбинезоне. Сергей нежно обнял Ани за талию.



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Пара получилась очень эффектной, пишут "Дни.ру".

"Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам – фото с моим дорогим другом ", – поделилась своими чистыми чувствами Ани Лорак.