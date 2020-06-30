Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певицу отвезли в одну из московских городских больниц.

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.



"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", – сообщила пресс-секретарь.



Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.