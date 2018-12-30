Анна Хилькевич прокомментировала развод с мужем

Известная актриса ответила на острые вопросы поклонников.

В конце августа этого года актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз - у нее снова родилась дочка. Всего за два месяца Анна полностью восстановила фигуру и уже может похвастать стройными формами.

Ранее Анна рассказала своим поклонникам, что она с мужем и детьми намерена улететь в теплые края на зиму. Хилькевич с семьей хочет не только встретить Новый год в другой стране, но и остаться там на несколько месяцев. Сейчас артистка находится в Таиланде вместе с семьей и наслаждается теплой погодой.

Напомним, что вскоре после рождения второго ребенка в Сети появились слухи о том, что в семье Анны не все так гладко. Пользователи Сети были уверены, что артистка испытывает определенные трудности в отношениях с мужем. Якобы супруги находятся на грани развода. А поводом стал тот факт, что уже довольно давно Хилькевич не выставляет фотографии с супругом.

Сейчас, находясь с семьей в Таиланде, Анна решила еще раз прокомментировать слухи о разводе. "Пока фотографироваться вчетвером у нас не очень получается. Короче, мы не разведены, мы все вместе - все хорошо", - написала Анна в своем микроблоге.

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