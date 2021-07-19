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Анна Позднякова: «То, что происходит в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны»

Новости. Политика
12:07, 20 Июля 2021

Известный карельский политик Анна Позднякова подала документы на выдвижение в Государственную Думу.

В своем посте в социальной сети Вконтакте Позднякова обозначила основную причину своего выдвижения в российский парламент – тревогу за состояние и перспективы отечественной системы образования.

«Дети растут, развиваются, учатся. А они, действительно, наше будущее. И вот здесь самая большая проблема. То, что происходит сегодня в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны. А то, что готовят для нас власти – заставляет бороться.»  - написала Анна Позднякова.

Напомним, на сегодняшний день кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа выдвинуты Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия – За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).  

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Комментарии

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Zim
2021-07-20 13:50:18
А не будет ли самым опасным для будущего детей и страны если этим будут заниматься такие личности как Позднякова?
Кузьма Петрович
2021-07-20 13:46:37
Ого! Амнистированная всплыла!?! В замы бабуле надо её!
юнипер95
2021-07-20 12:58:41
совсем народ за дураков держит?!

Ты же во во власти сидишь, чего ничего не исправляешь? А может тебе глубоко .....? Скажи правду.


В партии роста она.
Мертворожденная структура, которая ничего не может
Где подруги по яблоку Слабунова, Залецкая. Как же легко из одной партии в другую. Лишь бы бабло получать
Саныч
2021-07-20 12:53:08
Уж настолько известный.
юнипер95
2021-07-20 12:49:26
вылезла очередная Мальвина перед выборами.
Так ты же принимаешь эти вредительские законы.
Чего тебе переживать. Свалите из России. Вас же тут только деньги и теплое кресло депутатши держат.

Off
2021-07-20 13:02:43
юнипер95, корежит ? А ведь она из ваших . :)
Leopol'd
2021-07-20 12:44:17
"Известный карельский политик!" Вы это серьезно? Или внизу таки должна быть приписка, "оплачено из фонда кандидата"...
врунофф
2021-07-20 12:44:10
Имеет конституционное право. Ей Родина амнистию дала. Как любят говорить либерасты - обнулили . Тем и известна.
Off
2021-07-20 13:04:00
врунофф, ЛДПР не говорила ..они проголосовали за обнуление ..Опять врешь :)
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