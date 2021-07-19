Анна Позднякова: «То, что происходит в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны»

Известный карельский политик Анна Позднякова подала документы на выдвижение в Государственную Думу.

В своем посте в социальной сети Вконтакте Позднякова обозначила основную причину своего выдвижения в российский парламент – тревогу за состояние и перспективы отечественной системы образования.

«Дети растут, развиваются, учатся. А они, действительно, наше будущее. И вот здесь самая большая проблема. То, что происходит сегодня в системе образования, заставляет меня бояться за будущее детей и страны. А то, что готовят для нас власти – заставляет бороться.» - написала Анна Позднякова.

Напомним, на сегодняшний день кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа выдвинуты Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия – За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).