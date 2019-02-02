Анна Седокова показала свою фигуру в бикини

"Самая красивая фигура России", прокомментировали фото подписчики.

Как пишет lady, 36-летняя Анна Седокова, как и многие звезды, проводит зимние каникулы за границей. Накануне певица поделилась в своем инстаграме снимком, на котором позирует в купальнике у бассейна.

"Было хорошо, будет еще лучше!" - написала Анна Седокова.

"Идеал женской сексуальности!", "Шикарные формы, вы секси", "Самая красивая фигура России", "Самая шикарная", — отреагировали подписчики певицы.