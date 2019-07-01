Анна Седокова выложила в Сеть фото в купальнике

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Певица поделилась новым провокационным фото, которое вызвало неоднозначную реакцию ее поклонников.
Певица продемонстрировала фигуру в эффектном купальнике.
Бывшая солистка "ВИА Гры" позировала сидя на ступенях, приняв кокетливую позу. На Анне был белый купальник с ярким контрастным принтом и вырезами по бокам, пишет Cosmopolitan.
"Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой", – с юмором написала в Instagram Седокова.
Многие мужчины с восхищением отзывались об аппетитных формах звезды, однако без критики не обошлось. Некоторые упрекнули Седокову за то, что она слишком часто демонстрирует свое тело.
Сама Седокова не видит ничего предосудительного в том, чтобы выглядеть сексуально.
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