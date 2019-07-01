Анна Седокова выложила в Сеть фото в купальнике

Певица поделилась новым провокационным фото, которое вызвало неоднозначную реакцию ее поклонников.

Певица продемонстрировала фигуру в эффектном купальнике.

Бывшая солистка "ВИА Гры" позировала сидя на ступенях, приняв кокетливую позу. На Анне был белый купальник с ярким контрастным принтом и вырезами по бокам, пишет Cosmopolitan.



"Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой", – с юмором написала в Instagram Седокова.

Многие мужчины с восхищением отзывались об аппетитных формах звезды, однако без критики не обошлось. Некоторые упрекнули Седокову за то, что она слишком часто демонстрирует свое тело.

Сама Седокова не видит ничего предосудительного в том, чтобы выглядеть сексуально.