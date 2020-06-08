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Анна Седокова взбудоражила фанатов откровенным снимком из ванной (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 08 Июня 2020
фото: © instagram.com/annasedokova
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Певица продолжает тиражировать свою привлекательность.

Певица и блогер Анна Седокова не перестает держать фолловеров в напряжении. Фотографии певицы становятся все откровеннее и горячее, пишет издание "Дни.ру".

Накануне артистка выложила в инстаграм-аккаунте пост, на котором предстала в нижнем белье и короткой майке.

Топ и белье девушка выбрала телесного цвета, поэтому при первом взгляде не сразу понятно, есть ли вообще на Седоковой какая-нибудь одежда. 

"Огненная!", "Секси-девушка", "Ай, красота!", "Прекрасная легкая эротика, порадовали в выходной день!", – отметили фанаты.

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