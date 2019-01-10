Анна Семенович без макияжа выглядит неузнаваемой

Певица смутила пользователей сети, выложив новый снимок с отдыха в Instagram.

На фотографии 38-летняя Семенович выглядит не похожей на себя: либо артистка переборщила с фильтрами и фотошопом, изменив черты лица, либо позирует с минимальным количеством косметики, к чему не привыкли ее поклонники, пишет lady.



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"А что, звезды не люди? Мы тоже ходим в халате дома и просыпаемся без мейка", — высказалась в свою защиту Семенович, которая проводит зимние каникулы на французском горнолыжном курорте Валь Торанс.