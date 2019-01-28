Анна Семенович разделась на снегу

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Анна Семенович потрясла своих поклонников смелой выходкой. Популярная певица, актриса и телеведущая принялась позировать в снегу.
Обрушившиеся на Москву сильные снегопады вызвали у Анны Семенович желание согреть мужчин. Известная красотка разделась, надела на голову буденовку и со спасательным кругом позировала на свежевыпавшем снегу. Чтобы усилить впечатление от снимка, звезда сопроводила его неприличным анекдотом, пишет Cosmopolitan.
Подписчиков Анны в Instagram привела в восторг ее экстравагантная затея. Несколько фолловеров даже сделали вывод, что певица превзошла "королеву эпатажа" Анастасию Волочкову.
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