"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 8 апреля.

00.00 - Пасхальнная заутреня. Литургия св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборе г. Петрозаводска.

14.00 - в Сегеже пройдет республиканский спортивный праздник для молодежи с ограниченными возможностями "Преодоление – 2018".

14.00 - Клуб добрых и теплых рук "Свяжемся" в Agriculture club.