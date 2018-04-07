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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 8 апреля.
00.00 - Пасхальнная заутреня. Литургия св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборе г. Петрозаводска.
14.00 - в Сегеже пройдет республиканский спортивный праздник для молодежи с ограниченными возможностями "Преодоление – 2018".
14.00 - Клуб добрых и теплых рук "Свяжемся" в Agriculture club.
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