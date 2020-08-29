Аномальное тепло ожидается на всей территории России

Россиян предупредили об аномально теплой погоде.

Теплое начало сентября ожидается на всей территории России, средняя температура больше всего будет превышать норму в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшую декаду, пишет "РИА Новости".



На карте прогноза средней температуры на декаду, размещенной на сайте Гидрометцентра, все территория России окрашена в розовый цвет. Как ранее поясняли синоптики, такой тип окраски означает, что температура ожидается около и выше нормы.



Превышение нормы на четыре градуса ожидает жителей столичного региона и юга европейской части России. Аномальное тепло также ожидается в азиатской части страны. Также на четыре градуса теплее нормы будет на юге Восточной Сибири: к западу от Красноярска, на юге Якутии, а также в районе озера Байкал.



Как уточняет Гидрометцентр, средняя температура в столичном регионе в ближайшую декаду будет 16 градусов, на юге Европейской России от 20 до 24 градусов, на юге Восточной Сибири – около 12.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что средние показатели температур начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа и такое падение средних температур продолжается в сентябре, то есть надо учитывать, что будет теплее установленной сентябрьской нормы, которая значительно ниже летних норм июля и начала августа.