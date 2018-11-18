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анонс
10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона продет в мэрии Петрозаводска.
11.00 - Встреча с делегацией Калуги состоится в городской администрации.
11.45 - В СК "Луми" откроется турнир по фигурному катанию "Онежские снежинки".
12.00 - Глава Карелии встретится с новым составом Общественной палаты Карелии.
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