Ансамбль "Балаган Лимитед" с хитом прошлых лет "Че те надо?" выступит в Петрозаводске на Масленицу

В воскресенье, 1 марта в Петрозаводске развернётся народное гулянье "Широкая Масленица – 2020" - публикуем программу праздника.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 1 марта в 12.00 на площади Кирова начнётся традиционное народное гулянье "Широкая Масленица – 2020". Стартует оно на главной сцене праздника театрализованным прологом с участием студентов Колледжа культуры и искусств. Далее концертную программу продолжат творческие эстрадные коллективы, солисты и ансамбль русской песни "Катюша". В финале выступят московские артисты – российский музыкальный ансамбль "Балаган Лимитед". Столичный коллектив исполнит популярные хиты: "Колечко", "Тик-так Ходики", "Че те надо?" и др.

Также на площади Кирова организуют площадку "Блинный двор", где пройдет конкурс поваров "Ай, да блин!" – на самую высокую "блинную горку", приготовленную за один час. Участники будут жарить угощения на раскаленных углях на специально оборудованных поддонах. По завершению конкурса будут произведены замеры и выбран повар, у которого получится самая высокая стопка блинов.

На конкурсе "Блин-Исполин", попытаются побить рекорд из Книги рекордов России. Шеф-повар Антон Калинин и его помощники приготовят блин диаметром 2020 миллиметров. Также будет сварен фирменный карельский чай на травах в 200-литровом чане.

Угощения ждут гостей и на третьей площадке праздника – в зоне фудкорта от рестораторов города. Также в программе – более десяти станций с "МолоДетскими забавами", "Масленичный столб" с подарками для самых отважных, традиционный обряд сжигания чучела, ярмарка местных производителей и интерактивные игровые площадки от партнеров праздника.

Подробности можно найти на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".