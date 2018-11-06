Антимонопольная служба признала законным аукцион на реконструкцию здания под детскую поликлинику в Карелии

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии отклонило жалобу ООО "Контракт" на условия аукциона на реконструкцию здания, предназначенного для размещения детской поликлиники в Сегеже.

Для размещения детской поликлиники планируется реконструкция здания бывшего детского сада в Сегеже. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен завершить работы до 1 декабря этого года. Начальная цена контракта – 70 миллионов рублей.

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