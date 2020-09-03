Антивандальные остановки появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Двадцать антивандальных конструкций появятся в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В карельской столице приступили к оборудованию остановок ожидания общественного транспорта новыми павильонами.
Четыре конструкции уже монтируют.
Павильоны смонтируют из антивандальных материалов. Стены выполнены в виде оцинкованной вытяжной сетки. Все металлические элементы, в том числе кровля и каркас, обработаны методом горячего цинкования и будут окрашены. Каждый павильон будет оборудован скамейкой и урной.
Всего в Петрозаводске установят 20 новых конструкций на следующих остановочных пунктах:
- "Хлебозавод" – в районе дома № 76 на Первомайском проспекте (нечётная сторона);
- "площадь Гагарина" – в районе дома № 37 на проспекте Ленина;
- "улица Ровио" – в районе дома № 2Б;
- "улица Гоголя" – в районе дома № 3 на улице Антикайнена;
- "ДК "Строитель" – в районе дома № 40 на улице Зайцева;
- "ДК "Строитель" – в районе дома № 47 на улице Зайцева;
- "улица Щербакова" – в районе пересечения с Ключевским шоссе (нечётная сторона);
- "Ключевское шоссе" – в районе дома № 25Б на улице Правды (нечётная сторона);
- "улица Луначарского" – в районе дома № 9;
- "Дом мод" – в районе пересечения Муезерской и Суоярвской улиц;
- "Республиканская больница" – в районе дома № 7 на Лососинском шоссе;
- "улица Еремеева" – в районе дома № 26 на улице Кирова;
- "Судостроительная улица" – в районе дома № 2 (нечётная сторона);
- "Сегежская улица" – в районе дома № 3 на улице Репникова (чётная сторона);
- "ДК "Машиностроитель" – в районе дома № 11 на набережной Варкауса;
- "набережная Варкауса" – в районе д. 15А по набережной Варкауса (чётная сторона);
- "Чистая улица" – в районе дома № 1;
- "АЗС" в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (чётная сторона);
- "АЗС" – в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечётная сторона);
- "ДК Железнодорожников" – в районе дома № 16 на Первомайском проспекте (нечётная сторона).
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