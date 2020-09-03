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Антивандальные остановки появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:13, 03 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Двадцать антивандальных конструкций появятся в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице приступили к оборудованию остановок ожидания общественного транспорта новыми павильонами.



Четыре конструкции уже монтируют. 

Павильоны смонтируют из антивандальных материалов. Стены выполнены в виде оцинкованной вытяжной сетки. Все металлические элементы, в том числе кровля и каркас, обработаны методом горячего цинкования и будут окрашены. Каждый павильон будет оборудован скамейкой и урной.

Всего в Петрозаводске установят 20 новых конструкций на следующих остановочных пунктах:

- "Хлебозавод" – в районе дома № 76 на Первомайском проспекте (нечётная сторона);
- "площадь Гагарина" – в районе дома № 37 на проспекте Ленина;
- "улица Ровио" – в районе дома № 2Б;
- "улица Гоголя" – в районе дома № 3 на улице Антикайнена;
- "ДК "Строитель" – в районе дома № 40 на улице Зайцева;
- "ДК "Строитель" – в районе дома № 47 на улице Зайцева;
- "улица Щербакова" – в районе пересечения с Ключевским шоссе (нечётная сторона);
- "Ключевское шоссе" – в районе дома № 25Б на улице Правды (нечётная сторона);
- "улица Луначарского" – в районе дома № 9;
- "Дом мод" – в районе пересечения Муезерской и Суоярвской улиц;
- "Республиканская больница" – в районе дома № 7 на Лососинском шоссе;
- "улица Еремеева" – в районе дома № 26 на улице Кирова;
- "Судостроительная улица" – в районе дома № 2 (нечётная сторона);
- "Сегежская улица" – в районе дома № 3 на улице Репникова (чётная сторона);
- "ДК "Машиностроитель" – в районе дома № 11 на набережной Варкауса;
- "набережная Варкауса" – в районе д. 15А по набережной Варкауса (чётная сторона);
- "Чистая улица" – в районе дома № 1;
- "АЗС" в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (чётная сторона);
- "АЗС" – в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечётная сторона);
- "ДК Железнодорожников" – в районе дома № 16 на Первомайском проспекте (нечётная сторона).

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-03 18:34:07
Забота!!! Нам на севере как раз нужны продуваемые остановки, с металлическими скамейками.
Ну ничего. Лет через несколько их признают незаконными и потребуют установить новые. Может получше получится.
кир
2020-09-03 18:32:57
Никто не знает, что надо делать. Вы тоже не знаете. Ведь, кроме боли и смерти они ничего не боятся. В полудикое общество эти меры вернуть надо. И не врать себе, и чужим.
grisha
2020-09-03 17:44:21
Действительно крайне уродливое изделие. Стоило ради этих убогих конструкций, сносить торгово-остановочные комплексы?
Оля
2020-09-03 17:08:59
Похоже на клетку, где уголовников держат!?
Ну и "фантазия" у "сити-менеджера"?!?
новый
2020-09-03 17:05:02
Либерастную шушару туда на день запирать. Им там самое место.
Off
2020-09-03 17:18:26
новый, лдпровскую шушару..
fickleness
2020-09-03 17:04:59
Ужас какой!
тетка
2020-09-03 16:58:29
И денег, наверное, немерено, заплатили за эти курятники.
zanoza
2020-09-03 16:50:25
Это как же надо не любить свой город и жителей города, чтобы устанавливать вот такую нелепость.
тетка
2020-09-03 16:47:07
Ирина Юрьевна, и это забота о людях? Для чего этот загончик? Какие функции конкретно выполняет?
Тёма
2020-09-03 16:44:50
Да, дОжили! Так вот боремся с вандалами!?!
Кроме как идиотизм, назвать это больше не как не могу, давно надо искать причину вандализма, а она вполне понятна, только не всем!
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