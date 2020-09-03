Антивандальные остановки появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Двадцать антивандальных конструкций появятся в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице приступили к оборудованию остановок ожидания общественного транспорта новыми павильонами.





Четыре конструкции уже монтируют.

Павильоны смонтируют из антивандальных материалов. Стены выполнены в виде оцинкованной вытяжной сетки. Все металлические элементы, в том числе кровля и каркас, обработаны методом горячего цинкования и будут окрашены. Каждый павильон будет оборудован скамейкой и урной.

Всего в Петрозаводске установят 20 новых конструкций на следующих остановочных пунктах:

- "Хлебозавод" – в районе дома № 76 на Первомайском проспекте (нечётная сторона);

- "площадь Гагарина" – в районе дома № 37 на проспекте Ленина;

- "улица Ровио" – в районе дома № 2Б;

- "улица Гоголя" – в районе дома № 3 на улице Антикайнена;

- "ДК "Строитель" – в районе дома № 40 на улице Зайцева;

- "ДК "Строитель" – в районе дома № 47 на улице Зайцева;

- "улица Щербакова" – в районе пересечения с Ключевским шоссе (нечётная сторона);

- "Ключевское шоссе" – в районе дома № 25Б на улице Правды (нечётная сторона);

- "улица Луначарского" – в районе дома № 9;

- "Дом мод" – в районе пересечения Муезерской и Суоярвской улиц;

- "Республиканская больница" – в районе дома № 7 на Лососинском шоссе;

- "улица Еремеева" – в районе дома № 26 на улице Кирова;

- "Судостроительная улица" – в районе дома № 2 (нечётная сторона);

- "Сегежская улица" – в районе дома № 3 на улице Репникова (чётная сторона);

- "ДК "Машиностроитель" – в районе дома № 11 на набережной Варкауса;

- "набережная Варкауса" – в районе д. 15А по набережной Варкауса (чётная сторона);

- "Чистая улица" – в районе дома № 1;

- "АЗС" в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (чётная сторона);

- "АЗС" – в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечётная сторона);

- "ДК Железнодорожников" – в районе дома № 16 на Первомайском проспекте (нечётная сторона).