АО «ОРЭС-Петрозаводск» готовится к летней кампании

В преддверии летней ремонтной кампании исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев осмотрел электросетевые объекты города.

Во время осмотра электросетевого хозяйства руководитель электрических сетей Петрозаводска в первую очередь обратил внимание на состояние благоустройства территорий, на которых проводились аварийно-восстановительные работы в осенне-зимний период. Также были выделены несколько трансформаторных и распределительных подстанций, нуждающихся в текущем ремонте фасадов, пострадавших от вандальных надписей «уличных» художников. К сожалению, были разрисованы и те объекты, которые капитально ремонтировались и красились ещё несколько месяцев назад.

По итогу мероприятия техническому блоку предприятия были даны соответствующие поручения, срок исполнения которых исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» ожидает в течение месяца. В первую очередь, это касается незамедлительного восстановления газонных и асфальтовых покрытий, которые были нарушены в зимой при производстве работ. Кроме этого, Александр Болдырев напомнил о необходимости продолжения яркого проекта «Граффити», успешно стартовавшего летом прошлого года в Петрозаводске. Напомним, в рамках мероприятия пять подстанций в разных районах города были украшены изображениями национальной тематики.





"Мы всегда уделяли особое внимание работам, направленным на бесперебойное и качественное энергоснабжение жителей нашего города, — отметил Александр Болдырев, - но хотелось бы добавить и ярких красок в жизнь Петрозаводска при помощи мастеров уличного искусства, а тему ярких образов мы попросим подсказать жителей города конкретного микрорайона".