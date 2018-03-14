Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Экономика
11:19, 14 Марта 2018

АО "ПКС-Водоканал" ищет предложения для реализации почвогрунта

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АО "ПКС-Водоканал" проводит запрос предложений для заключения договора на продажу питательного грунта "Почвогрунт "ВОС".

Почвогрунт обогащен различными полезными удобрениями. Его получают из осадков промывных вод контактных префильтров и скорых фильтров, образующихся на водопроводных очистных сооружениях Петрозаводска.

"Почвогрунт "ВОС" предназначен для использования в растениеводстве, садоводстве, цветоводстве, лесном и городском хозяйствах, на приусадебных участках для повышения плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства, благоустройства, озеленения территорий, в том числе рекреационных. Его можно использовать под посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, цветоводстве, для окультуривания истощенных почв, рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, свалок твердых бытовых отходов. Кроме того, "Почвогрунт "ВОС" может использоваться для приготовления многокомпонентных почвогрунтов и контейнерных субстратов для приготовления посадочного материала.

Ваше коммерческое предложение необходимо предоставить АО "ПКС-Водоканал" до 19 марта  по адресу: ул. Свердлова, 18.

Подробности можно узнать по ссылке http://pks-vodokanal.ru/pokupatel.

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Комментарии

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12345
2018-03-14 12:06:29
а потом придет сельхознадзор и ...
однозначно
2018-03-14 11:30:50
Еще бы со скотомогильников предложили
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