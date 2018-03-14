АО "ПКС-Водоканал" ищет предложения для реализации почвогрунта

АО "ПКС-Водоканал" проводит запрос предложений для заключения договора на продажу питательного грунта "Почвогрунт "ВОС".

Почвогрунт обогащен различными полезными удобрениями. Его получают из осадков промывных вод контактных префильтров и скорых фильтров, образующихся на водопроводных очистных сооружениях Петрозаводска.

"Почвогрунт "ВОС" предназначен для использования в растениеводстве, садоводстве, цветоводстве, лесном и городском хозяйствах, на приусадебных участках для повышения плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства, благоустройства, озеленения территорий, в том числе рекреационных. Его можно использовать под посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, цветоводстве, для окультуривания истощенных почв, рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, свалок твердых бытовых отходов. Кроме того, "Почвогрунт "ВОС" может использоваться для приготовления многокомпонентных почвогрунтов и контейнерных субстратов для приготовления посадочного материала.

Ваше коммерческое предложение необходимо предоставить АО "ПКС-Водоканал" до 19 марта по адресу: ул. Свердлова, 18.

Подробности можно узнать по ссылке http://pks-vodokanal.ru/pokupatel.

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