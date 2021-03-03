Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин призвал выявлять тех, кто использует детей для своих "хорьковых" целей 23
03.03.2021 21:05
"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега 32
Сегодня 06:40
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко 11
Сегодня 14:27
В России одобрен закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы 1
03.03.2021 22:00
Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников 6
Сегодня 13:14
Бывший директор школы в Карелии осужден за мошенничество 3
03.03.2021 18:40
Автомобиль снова становится роскошью, а не средством передвижения, особенно в Карелии 1
Сегодня 10:53

АО "ПКС-Водоканал" напоминает: тем, кто вовремя не поверил счетчики, оплату за услуги начисляют по нормативу

Новости. Общество
16:46, 04 Марта 2021
фото: © "ПКС-Водоканал"
Загрузка...

АО "ПКС-Водоканал" просит потребителей, срок поверки счетчика у которых прошел, поверить или заменить приборы учета.

С 1 января 2021 года перестало действовать Постановление правительства РФ от 02.04.2020 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", но у многих потребителей индивидуальные приборы учета до сих пор не поверены. Между тем, если потребитель в прошлом году воспользовался правом перенести дату поверки счетчика, а в этом году о поверке не позаботился, то начисления за услуги водоснабжения производятся по нормативу.

АО "ПКС-Водоканал" убедительно просит потребителей, срок поверки счетчика у которых давно прошел, поверить или заменить приборы учета как можно раньше. Также "РКС-Петрозаводск" напоминает, что показания прибора учета нужно передавать не позже 25-го числа каждого месяца.

С января 2021 года должникам за услуги водоснабжения и водоотведения начисляются пени, даже если долг был накоплен в прошлом году, т.к. с января этого года потребители обязаны оплатить счета за услуги в полном объеме. Более того, уже с января АО "ПКС-Водоканал" ограничивает должников от услуг водоснабжения: злостным неплательщикам высылают предупреждения об ограничении услуги, если после предупреждения оплаты не последует, то на сети канализации в квартире должника ставят заглушку. Чтобы ее снять, неплательщику нужно полностью погасить долг и оплатить услугу по установке и демонтажу заглушки в размере трех тысяч рублей.

Давайте уважать друг друга и чужой труд: если в вашем доме из крана течет холодная вода и вы комфортно, в любой момент, можете выпить чаю или помыть руки, пожалуйста, оплачивайте услуги вовремя! Это не занимает много времени, оплатить счета и передать показания можно дистанционно, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт https://www.крц10.рф/, потребители могут передать показания индивидуальных приборов учета даже по телефону 56-04-31 с помощью голосового меню IVR-системы (робота) круглосуточно.

Другие способы оплаты счетов:
• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
• В отделениях АО "Почта России"

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-04 17:38:15
Кому польза? Утром открыл все краны и только на ночь закрыл, когда без счетчика. Естественно, вы не можете в цифровом веке всех на учет поставить и поверять счетчики по графику на дому. Без всяких фирмочек и жулья, которое так и вьётся у счетчиков с вашей помощью. В конце концов вы больше заинтересованы в своей работе, а не мы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 3
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:15
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
Сегодня 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
Сегодня 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»