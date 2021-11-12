АО «ПКС-Водоканал» отметило лучшие и худшие УК и ТСЖ уходящего года

АО «ПКС-Водоканал» подвело итоги работы с управляющими компаниями в этом году.
От их оперативности и надежности зависит комфорт петрозаводчан. К выбору управляющей компании всегда нужно подходить ответственно. Есть те компании, которые вовремя не платят за коммунальные счета:
ООО "Партнер"
ООО "Комфортная среда"
ТСЖ "Двина-1"
ТСЖ "Луначарского-Пробная"
ТСЖ "Фонтан"
ТСЖ "Ла-Рошель 5"
ООО "Район"
Неприятно, когда собственники квартир вовремя оплачивают коммунальные услуги, но до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. В должниках оказываются все: и собственник, и управляющая компания. Очевидно, таким организациям не стоит доверять свои деньги.
Но есть и те, кто добросовестно относится к своей работе. АО «ПКС-Водоканал» хочет поблагодарить лучшие УК и ТСЖ в этом году:
ООО " Онегостройсервис"
ООО "ПК Выбор"
ООО "Сервис"
ООО"Триал"
ООО"Умелец"
ООО "Аверс"
ООО" Петрозаводская коммунальная компания"
ООО "Карельская обслуживающая компания"
ООО "УО КЛК"
Будьте внимательны и не доверяйте деньги тем, кто не может ими верно распорядиться! Перед тем как заключить договор с управляющей организацией, убедитесь в ее добропорядочности, узнайте, нет ли у компании долгов.