АО "ПСК" обеспечила надежное энергоснабжение населенных пунктов Карелии в дни голосования

На период проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ в АО "Прионежская сетевая компания" ввела по всей зоне своей ответственности режим повышенной готовности.

Круглосуточное дежурство оперативного персонала было организовано в Прионежском, Пряжинском, Медвежьегорском, Кондопожском, Олонецком, Питкярантском, Лахденпохском, Лоухском, Кемском, Муезерском, Калевальском, Сегежском, Сортавальском районах, а также в Костомукшском и Петрозаводском городских округах.

Приказом генерального директора были запрещены все плановые ремонтные работы, проверено наличие материалов и автотранспорта, запаса топлива для проведения аварийных работ и наличие резервных источников питания.

"30 июня и 1 июля в Кондопожском, Сортавальском, Калевальском, Лоухском и Кемском районах республики сложились неблагоприятные погодные условия", – рассказали в компании. – Сильный ветер стал причиной падения деревьев на линии электропередачи и обрыва проводов. За эти два дня в электрических сетях АО "ПСК" и смежных сетевых компаний зафиксировано 106 повреждений. Но, благодаря заранее принятым мерам, все ЧП в электросетях устранялись в кратчайшие сроки и не было допущено сбоев в работе участковых избирательных комиссий".

На одном из избирательных участков в поселке Хетолимбина Лоухского района на время ремонта поврежденной непогодой ЛЭП энергетики обеспечили подачу электроэнергии с помощью передвижной дизельэлектростанции.