С 9 по 15 августа Прионежская сетевая компания продолжит подготовку электросетей к зиме

АО «ПСК» выполняет все намеченные ремонты и другие мероприятия, направленные на безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона 2021-2022 гг .

Энергетики предупреждают население, что выполнение ремонтных работ на энергообъектах невозможно без кратковременных отключений потребителей и просит отнестись к этому с пониманием.

С 9 по 15 августа кратковременные отключения возможны:

Кондопожский муниципальный район:

— С 9 по 13 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас, деревня Койкары.

— С 11 по 13 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

Костомукшский городской округ:

— С 9 по 14 августа с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: проспект Победы (частично), улица Светлая (частично), здания мастерской Козырева В.В, ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс», АЗС «Альпи», гостиничного комплекса «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Стан», СНТ «Инфра — 1», СНТ «Поляна — 1».

— 10 августа с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Солнечная (частично).

— 12 августа с 13.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 9 по 13 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Тихвин Бор.

— С 9 по 115 августа с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара, деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.

— 12 и 13 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная.

Муезерский муниципальный район:

— С 9 по 15 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.

Питкярантский муниципальный район:

— С 10 по 13 августа с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 33, 35, 37, здания Центра социального обслуживания, бани, спортивного зала, магазинов.

Пряжинский национальный район:

— С 9 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новая, Березовая, Сущевича, Дружинина, Цветочная, Северная, Кленовая, Светлая, Титова, Заводская, Гусева.

— С 9 по 12 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улица Антушевская.

— 10 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

— С 11 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Железнодорожная.

— С 10 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Октябрьская, Заречная, Новореченская (частично), переулки Зеленый и Виданский.

— С 12 по 14 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая.

— 13 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулок Виданский.

Прионежский муниципальный район:

— 9 августа с 10.00 до 16.00: местечко Лучевое: «Лучевое — 1»

— С 9 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Посадочная, Советская, Кирпичная; деревня Педасельга.

— 10 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Ладвинская, Станционная; деревня Ревсельга.

— 12 августа с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: здание завода «Азимут»; поселок Шуя: здание детского сада; станция Орзега: садовые товарищества, местечко Елчезеро.

Сегежский муниципальный район:

— С 9 по 11 августа с 8.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Табой Порог.

— 11 августа с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица 13-го съезда ВЛКСМ (дом 33).

Сортавальский муниципальный район:

— 10 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Бондарева, Дружбы народов, Карельская.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 9 по 13 августа с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.