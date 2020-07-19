АО "ПСК" продолжит подготовку энергообъектов к предстоящей зиме 

Неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности АО "Прионежская сетевая компания" проводятся для повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Прионежская сетевая компания с 20 по 26 июля проведет очередной этап ремонтных работ в районах Карелии. Ремонты на энергообъектах могут быть связаны с кратковременными отключениями потребителей.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 20 по 26 июля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 20 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Пролетарская, Подгорная, Октябрьская, переулок Зеленый; поселок Повенец: вышки "Теле-2", "МТС", "Мегафон".

- с 20 по 26 июля с 8.30 до 17.00. Поселки Волозеро, Возрицы, Тихвин Бор.

- 21 июля с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Чкалова, Омелина, Озерная, Повенецкая, Калинина, Мира, переулок Озерный.

- 22 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Советская (частично).

Сортавальский муниципальный район:

- С 20 по 24 июля с 9.00 до 18.00. Город Сортавала: улица Бондарева (дома 3, 5, 3-А), здание школы.

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Красная Горка.

- 25 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Нукутталахти (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 21 июля с 9.00 до 14.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, 8 Марта, Северная, здание насосной станции.

- 21 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Суккозеро, улица Терешкова, здание пожарной части.

- 22 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина (частично).

- 22 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы 8 Марта, Правды, Строителей.

- 23 марта с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Антикайнена.

Олонецкий национальный район:

- 20 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11-21), Первомайская (дома 12, 13).

- с 20 по 31 июля с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка. Потребителей планируется обеспечить электроэнергией резервной мобильной дизельэлектростанцией.

- 21 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12, 13).

- 22 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Кирпичный, Больничный.

- 22 июля с 14.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Луговая, Садовая, Лесная, переулок Лесной.

- 23 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11 – 21), Первомайская (дома 12, 13).

- 24 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

- 24 июля с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 37 – 49), Сосновый бор (дома 1-14, 24-28), Старозаводская, здание ФАПа.

Лоухский муниципальный район:

- 20 июля с 12.00 до 13.00. Поселок Тэдино: улицы Слюдяная, Полярные Зори, Пряничкова, Гористая, Шахтерская, Пионерская (все частично), здания местной администрации, Ростелекома, магазина.

- 21 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная, Лесная, Советская (все частично), здания водозабора, магазина, Ростелекома.

- С 21 по 23 июля с 11.00 до 17.00. Поселок Хетоламбино: улицы Шахтерская (дома 1, 2, 3, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 25), Школьная (дома 27, 36, 37, 43, 44, 45, 51, 52, 52-А), Заречная (дома 42, 63, 64), здания почты, насосной станции, магазина, Ростелекома.

- 22 июля с 11.00 до 12.00. Поселок Сосновый: улицы Набережная, Дорожная, Восточная, Советская.

- 22 июля с 9.00 до 10.00. Поселок Чупа: улица Железнодорожная (дома 1, 2, 3, 3-А, 9, 10, 11, 13, 16), здания котельной, очистных сооружений.

- 22 июля с 17.30 по 23 июля до 0.30. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1-5), здания местной администрации, больницы, водозабора, дома культуры, дома быта.

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Пяозерский: улицы Молодежная, Мира, Зеленая, Озерная, Капитана Киреева, Сержанта Гридина, Дачная, Сосновая, переулок Новый, здания котельной, мастерских "Карелкоммунэнерго", офиса ООО "Вектор", церкви, лесхоза, детского сада, школы, аптеки, гостиницы "Соло", офиса национального парка "Паанаярви", магазина "Магнит", ООО "Теплоэнергия".

- 23 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.

- 24 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Плотина: улица Клубная (дома 7, 9, 11, 13), переулок Строительный (дом 9).

Кемский муниципальный район:

- 20 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.

- 20 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания бани, пожарного депо, котельной.

- 21 июля с 14.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 6,8, 13, 14), улицы Каменева (дом 6-А), Ленина (дом 3), Карельская (дома 4-24), Северная, Пуэтная, здания ЗАГСа, РОНО.

- 21 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Панозеро: улицы Ленина, Молодежная, Набережная.

- 22 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова, здание водонапорной башни.

- 22 июля с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53), вышка цифрового телевидения.

- 22 июля с 14.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (17, 18, 20).

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Калинина, Кирова (дома 2, 4, 6, 10); поселок Кривой Порог: улица Индустриальная, здания местной администрации, почты, школы, котельной, водозабора, фильтровальной станции, вышка цифрового телевидения.

- 24 июля с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 24).

- 24 июля с 13.00 до 15.00. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15).

Кондопожский муниципальный район:

- 22 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36-А, 38-А), переулок Коммунальный (дома 4, 6).

- 23 июля с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (дома 79 – 89).

Прионежский муниципальный район:

- 20 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 1-67), Комсомольская (дома 8-38); деревня Виданы: улица Школьная; станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: здание школы; поселок Чална: улица Железнодорожная.

- 22 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник; деревня Бесовец (частично); село Деревянное: улица Пионерская.

- 23 и 24 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва (3 дома); станция Деревянка улицы Посадочная, Почтовая, Молодежная, Советская, Нагорная, Гористая, Деповская, Ключевая, Свободы, переулок Ручейный.

- 24 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга: улицы Пяжиева, Поселковая, Почтовая, Железнодорожная.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 20 по 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола.

Сегежский муниципальный район:

- 20 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Пертозеро.

- 21 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: улицы Поселок Постоянный, Пионерская (обе частично), ЖСК "Семья".

- 24 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Идель: улицы Советская, Школьная, Заречная, здания котельной, водозабора, школы, магазина "Феникс".

Питкярантский муниципальный район:

- С 20 по 24 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга (частично), здания пожарной части.

- 23 и 24 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Станционная, Комсомольская, Лесозаводская, здания РЖД, АЗС.